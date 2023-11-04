بالفيديو.. مشاهد من استهداف الاحتلال مستشفى القدس في غزة وسقوط شهداء

مصراوي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن 21 شخصًا من النازحين، أصيبوا في استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نحو 12 مواطنًا وما يزيد عن 54 جريحاً حتى اللحظة، جراء استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، "الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالفسفور الأبيض النازحين في مدرسة الفاخورة بجباليا شمال غزة".

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "نطالب النقابات العمالية بالإضراب بهدف منع الاحتلال وأعوانه من التزود بالوقود".

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.