الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 21 نازحًا في استهداف مستشفى القدس بغزة

مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن استهداف الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة تسبب بأضرار كبيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن 21 شخصًا من النازحين، أصيبوا في استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نحو 12 مواطنًا وما يزيد عن 54 جريحاً حتى اللحظة، جراء استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، "الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالفسفور الأبيض النازحين في مدرسة الفاخورة بجباليا شمال غزة".

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "نطالب النقابات العمالية بالإضراب بهدف منع الاحتلال وأعوانه من التزود بالوقود".

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا.

أعلنت وزارة الصحة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدان حتى اللحظة، وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال، في مدينة غزة، صباح اليوم السبت.

وسقط نحو 50 شهيدا وجريحا، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة.

استهدف الاحتلال أمس، مدرسة بداخلها نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

ووفقا لمصادر محلية، فإنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد، في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة والتي تضم بداخلها العشرات من النازحين.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأونروا، إن ما يحدث في غزة بشكل عام عقاب جماعي، ولا مكان آمن في غزة.