الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 9488

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا خلال يوم واحد.

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9488 بينهم 3900 طفلا و2500 امرأة"

وأوضح القدرة أن 15 شهيدا و 54 مصابا، سقطوا، جراء استهداف الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تأوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إلى تلقي الوزارة 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إرهاب الطواقم الطبية باستهداف بوابات المستشفيات، إذ تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة، لافتًا إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف.