الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 10 مجازر في الساعات الماضية خلفت 231 شهيدًا

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن "مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة ونفقد يوميا العديد منهم:

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا"

ولفت إلى أن 70 % من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، موضحًا ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 9488 بينهم 3900 طفل و2509 امرأة.

وناشد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.