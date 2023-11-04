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BBC

بلينكن يناقش مع ميقاتي ضرورة عدم انتقال الصراع بين حماس وإسرائيل إلى مناطق أخرى

12:52 م السبت 04 نوفمبر 2023

انتوني بلينكن

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ناقش مع رئيس الوزراء اللبناني، ضرورة عدم انتقال الصراع بين حماس وإسرائيل إلى مناطق أخرى.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "ناقشت أيضًا مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حاجة لبنان الملحة إلى رئيس".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، متابعًا: " لقد محوناه وألقيناه جانبا".

وتابع الرئيس التركي حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء: "المسؤول الأول عن الهجمات ضد غزة، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصيا".

وأوضح الرئيس التركي: "سنضغط من أجل وقف إطلاق النار، خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر".

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