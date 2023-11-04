إعلان

BBC

حماس: الاحتلال يقصف غزة بطريقة غير مسبوقة للتقدم بريًا بضعة أمتار

12:43 م السبت 04 نوفمبر 2023

حركة حماس - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الناطق باسم حركة حماس، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته يتحمّلون المسؤولية عن مسلسل المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة وآخرها استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا بغزة"

وتابع الناطق باسم حركة حماس، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن "الاحتلال يقوم بمجازر وحشية بحق المدنيين في غزة بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن"

ولفت إلى أن "ارتكاب الاحتلال مجزرة الفاخورة يؤكد أنه مصر على إكمال مجازره الجماعية"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تتعمد إيقاع مزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، وما يقوم به هو حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني"

وأوضح أن قوات الاحتلال لم تستطع تحقيق أي من أهدافها العسكرية لذا تكثف قصف المدنيين، وهي تقصف قطاع غزة بطريقة غير مسبوقة للتقدم بريا بضعة أمتار.

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تهدف إلى الضغط على المدنيين ظنا منها أنهم يشكلون ضغطا على المقاوم"

حركة حماس الرئيس الأمريكي بايدن غزة استهداف مدرسة الفاخورة قوات الاحتلال قطاع غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلينكن يناقش مع ميقاتي ضرورة عدم انتقال الصراع بين حماس وإسرائيل إلى مناطق أخرى
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| انقطاع الكهرباء.. تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليومية