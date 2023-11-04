حماس: الاحتلال يقصف غزة بطريقة غير مسبوقة للتقدم بريًا بضعة أمتار

مصراوي

قال الناطق باسم حركة حماس، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته يتحمّلون المسؤولية عن مسلسل المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة وآخرها استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا بغزة"

وتابع الناطق باسم حركة حماس، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن "الاحتلال يقوم بمجازر وحشية بحق المدنيين في غزة بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن"

ولفت إلى أن "ارتكاب الاحتلال مجزرة الفاخورة يؤكد أنه مصر على إكمال مجازره الجماعية"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تتعمد إيقاع مزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، وما يقوم به هو حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني"

وأوضح أن قوات الاحتلال لم تستطع تحقيق أي من أهدافها العسكرية لذا تكثف قصف المدنيين، وهي تقصف قطاع غزة بطريقة غير مسبوقة للتقدم بريا بضعة أمتار.

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تهدف إلى الضغط على المدنيين ظنا منها أنهم يشكلون ضغطا على المقاوم"