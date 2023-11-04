المبعوث الأمريكي يكشف حقيقة استيلاء حماس على المساعدات

مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، "لم نر محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات"

وتابع المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن "الوقود لدى الأونروا بغزة يستخدم لشاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات"

وفي وقت سابق استهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا.

أعلنت وزارة الصحة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدان حتى اللحظة، وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال، في مدينة غزة، صباح اليوم السبت.

وسقط نحو 50 شهيدا وجريحا، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة.

استهدف الاحتلال أمس، مدرسة بداخلها نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

ووفقا لمصادر محلية، فإنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد، في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة والتي تضم بداخلها العشرات من النازحين .

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأونروا، إن ما يحدث في غزة بشكل عام عقاب جماعي، ولا مكان آمن في غزة.