جيش الاحتلال: قواتنا البرية تقوم بعمليات خاصة لتدمير أنفاق حماس

مصراوي



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته تنفذ عمليات لاستهداف أنفاق حركة حماس في غزة.



وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "قواتنا البرية تقوم بعمليات خاصة لتدمير أنفاق حماس في غزة، كما أنها هاجمت مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، واستهدفت مشبوهين قرب السياج الحدودي جنوب لبنان".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدان حتى اللحظة، وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة، صباح اليوم السبت.



وسقط نحو 50 شهيدا وجريحا، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة.



استهدف الاحتلال أمس، مدرسة بداخلها نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

ووفقا لمصادر محلية، فإنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد، في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة والتي تضم بداخلها العشرات من النازحين .

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأونروا، إن ما يحدث في غزة بشكل عام عقاب جماعي، ولا مكان آمن في غزة.