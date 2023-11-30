المقاومة تطلق سراح 6 نساء من مزدوجي الجنسية ضمن الدفعة السابعة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قاصران و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية مكسيكية وروسية وأوروجوانية.

أعلنت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر بدأ تسلم عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ضمن الدفعة السابعة.

وحسبما قالت قناة الجزيرة مباشر، فإن كتائب القسام تسلم 6 محتجزين إسرائيليين، وتستكمل بذلك الدفعة السابعة بعد تسليمها محتجزتين الخميس.

وفي الشأن ذاته، قال وزير خارجية المكسيك، إن المقاومة الفلسطينية أطلقت سراح أحد رهينتين مكسيكيتين محتجزتين في غزة اليوم.

ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين قولهم، إن الوسطاء يعملون حاليا على المرحلة التالية من الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وتابعت فايننشال تايمز عن مسؤولين، أن الوسطاء يسعون إلى الحصول على يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم سبع محتجزين من النساء والأطفال وجثث ثلاثة آخرين قالت الحركة إنهم قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع مقابل تمديد الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.