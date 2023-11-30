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BBC

اعتقدوا أنه عربيا.. مقتل مستوطن برصاص الاحتلال بالخطأ أثناء عملية القدس

11:45 م الخميس 30 نوفمبر 2023

الشرطة الإسرائيلية

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام عبرية، ارتفاع عدد القتلى جراء عملية إطلاق النار في القدس إلى 4 قتلى.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فقد تم الإعلان عن مقتل المستوطن الذي أطلق النار على منفذي عملية القدس، بعدما أطلق جندي من جيش الاحتلال النار عليه لأنه ظنّه عربيًا.

وحسبما أعلنت الـقـنـاة 14 الـعـبـريـة، فقد وقع إطلاق نار على سيارة لجيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة "مجداليم" شمال الضفة الغربية.

وكان جهاز الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن مقتل 3 أشخاص وجرح ثمانية آخرين بينهم خمسة إصابتهم خطرة، صباح الخميس، في هجوم بأسلحة نارية عند مدخل مدينة القدس. فيما أعلنت الشرطة "تحييد شخصين يشتبه في ضلوعهما في إطلاق النار" قرب محطة توقف للحافلات.

الشرطة الإسرائيلية مقتل مستوطن عملية القدس

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