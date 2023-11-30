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BBC

فايننشال تايمز عن مسؤولين: الوسطاء يسعون للحصول على يوم إضافي للهدنة بين إسرائيل وحماس

10:56 م الخميس 30 نوفمبر 2023

هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

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مصراوي

نقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين قولهم، إن الوسطاء يعملون حاليا على المرحلة التالية من الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وتابعت فايننشال تايمز عن مسؤولين، أن الوسطاء يسعون إلى الحصول على يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم سبع محتجزين من النساء والأطفال وجثث ثلاثة آخرين قالت الحركة إنهم قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع مقابل تمديد الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الحركة في بيان إن الرفض الإسرائيلي جاء "رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة" المتفق عليها.

وأعلنت قطر الخميس تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل ليوم إضافي حتى الجمعة. وجاء الإعلان قبل دقائق على انتهاء مدة الهدنة حيث أجرى الوسطاء جهودا مكثفة في اللحظات الأخيرة لتمديدها.

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