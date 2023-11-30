الرئيس الإسرائيلي يطالب نظيره الإماراتي بالتدخل لإعادة الأسرى لدى حماس

تل أبيب- (د ب أ)

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الموجود في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في إطار جهود الاحتلال الإسرائيلي لتأمين عودة الأسرى الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وبحسب مكتبه، طلب هرتسوج من رئيس الإمارات استخدام كل ثقله الدبلوماسي للمساعدة في إعادة الأسرى، بينما أكد رئيس الإمارات على الحاجة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.

وأسرت حركة حماس أسرى خلال هجومها في السابع من الشهر الماضي على مستوطنات إسرائيلية، ما أدى إلى إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وأرسلت الإمارات 49 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن سكانه جراء الحرب، كما استقبلت 3 دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد.