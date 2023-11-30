بينهم 8 أسيرات من عرب 48.. حماس تنشر قائمة بالأسرى المتوقعة اليوم

وكالات

من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية الليلة عن 30 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 8 أسيرات من عرب 48 و22 طفلا، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

وتضم القائمة التي أعلنتها حركة حماس اليوم أسماء:

الأسيرات:

أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48

صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48

هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48

شهد حمد مصطفى سويطات/ مناطق 48

أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48

آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48

رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48

أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

الأسرى الأشبال:

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم

عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة

يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة

إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة

قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة

محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية

عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل

عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل

يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة

محمود رائد محمد إخليل/ الخليل

أسامة ماهر محمد قبها/ جنين

أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس

محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة

رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل

أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس

محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس

أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل

محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس

علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم

مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس

قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة

عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة

يأتي ذلك بعد أن سلمت حركة حماس الصليب الأحمر، محتجزتين إسرائيليتين، ضمن الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، حيث تسلمت إسرائيل المحتجزتين عند السياج الحدودي لقطاع غزة.

وقالت حركة حماس إن الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى تضم أسماء 8 أسيرات من داخل الخط الأخضر، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتوقع نقل مزيد من الرهائن إلى الصليب الأحمر في الساعات القليلة المقبلة هذه الليلة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أسماء 30 أسيرا ضمن قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الأطفال والأسيرات الذين سيتم الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل.

وضمت القائمة 8 أسيرات جميعهن من الداخل المحتل، و22 طفلا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

ومع نهاية اليوم السابع من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، تنشط أطراف دولية لتمديدها، إضافة إلى الضغط من أجل تبادل المزيد من الأسرى.