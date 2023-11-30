الحكومة بغزة: القطاع يحتاج يوميًا لأكثر من ألف شاحنة ومليون لتر من الوقود

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الهيئات والمنظمات الدولية مقصرة في غزة ونراقب عملهم عن كثب.

وتابع الثوابتة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن الجرائم البشعة المرتكبة في غزة، ونطالب الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ عشرات آلاف الجرحى".

وطالب مدير مكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بإدخال مئات الآليات والمعدات لانتشال جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض، لافتًا إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 1000 شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.