إعلان

BBC

الحكومة بغزة: القطاع يحتاج يوميًا لأكثر من ألف شاحنة ومليون لتر من الوقود

06:49 م الخميس 30 نوفمبر 2023

إسماعيل الثوابتة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الهيئات والمنظمات الدولية مقصرة في غزة ونراقب عملهم عن كثب.

وتابع الثوابتة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن الجرائم البشعة المرتكبة في غزة، ونطالب الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ عشرات آلاف الجرحى".

وطالب مدير مكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بإدخال مئات الآليات والمعدات لانتشال جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض، لافتًا إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 1000 شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.

إسماعيل الثوابتة غزة الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي الدول العربية قطاع غزة هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان