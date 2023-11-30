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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: نود استمرار الهدنة لعودة الأسرى وإيصال المساعدات لغزة

06:37 م الخميس 30 نوفمبر 2023

انتوني بلينكن

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مصراوي

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، "نود أن نرى استمرار الهدنة لعودة الأسرى والسماح بتوصيل المساعدات إلى غزة".
وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "أجريت مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومة الحرب".
بدوره قال يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إننا " سنواصل هذه الحرب إلى حين القضاء على حماس وعودة جميع الأسرى من غزة".
وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أننا "نقدر التزام الرئيس بايدن والولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل".

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