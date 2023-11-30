الخارجية الأمريكية: بلينكن ندد بعنف المتطرفين في الضفة وشدد على محاسبتهم

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا الجهود الجارية، للإسراع بتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطالة أمد الهدن الإنسانية، حسبما أعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ووفقا لما أعلنته الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن ندد بعنف المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وشدد على أهمية محاسبتهم.

والتقى اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بعد وقت قصير من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس.

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية إن عباس طالب بلينكن بإلزام حكومة إسرائيل بالوقف الفوري "للانتهاكات" بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، كما دعا لمضاعفة الإمدادات الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود لغزة بأسرع وقت.

وأكد عباس لبلينكن رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس. كما حث أمريكا على التدخل لمنع إسرائيل من طرد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة مناطق الأغوار.