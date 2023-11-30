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BBC

بالفيديو.. المقاومة تسلّم الصليب الأحمر أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين بغزة

06:10 م الخميس 30 نوفمبر 2023

المقاومة تسلّم الصليب الأحمر أسيرتين إسرائيليتين

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلمت اليوم الخميس، الصليب الأحمر الدولي أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين "الساحة" في مدينة غزة.

وأكد جيش الاحتلال اليوم الخميس، أنه جرى تسليم أسيرتين إسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الأسيرتين فى طريقهما عائدين إلى إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أنه "سيتم تسليم المزيد من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في الساعات القليلة المقبلة".

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