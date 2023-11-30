بالفيديو.. المقاومة تسلّم الصليب الأحمر أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين بغزة
مصراوي
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلمت اليوم الخميس، الصليب الأحمر الدولي أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين "الساحة" في مدينة غزة.
وأكد جيش الاحتلال اليوم الخميس، أنه جرى تسليم أسيرتين إسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في غزة.
#عاجل #فيديو— بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 30, 2023
وسط حضور جماهيري كتائب القسام تبدأ بتسليم محتجزتين شمال غزة pic.twitter.com/MYCFJlQEyX
وقال جيش الاحتلال، إن الأسيرتين فى طريقهما عائدين إلى إسرائيل.
وأضاف جيش الاحتلال أنه "سيتم تسليم المزيد من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في الساعات القليلة المقبلة".
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