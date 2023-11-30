حماس تنشر أسماء 30 معتقلًا فلسطينيًا ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل

غزة- (د ب أ)

نشرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مساء الخميس، أسماء 30 معتقلًا فلسطينيا الذين ستفرج عنهم إسرائيل ضمن تفاهمات التبادل.

وتضمنت القائمة المنشورة أسماء 8 معتقلات من فلسطينيي الداخل و 22 معتقلًا من الأطفال والفتية من الضفة الغربية وشرق القدس وسيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما سملت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسيرتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، وسط تجمهر عشرات الشبان.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية تسليم الأسيرتين إلى الصليب الأحمر، وأنه سيتم لاحقا الإفراج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين خلال الساعات المقبلة.

وأتاح نهج تبادل الأسرى الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد اتصالات متعثرة.

وأعلنت حماس صباح اليوم أنها وافقت على تمديد الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.