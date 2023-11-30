هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: سيُفرج اليوم عن 30 أسيرًا ضمن الدفعة السابعة

اليوم الإفراج عن 30 أسير ضمن الدفعة السابعة أرش

مصراوي

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

ونقلت قناة الجزيرة عن مراسلها، اليوم الخميس، أنباء تفيد بأن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت بعض عائلات الأسرى الفلسطينيين من القدس الذين من المتوقع الإفراج عنهم مساء اليوم.

سبق وأن قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 80% من معتقلي الضفة الغربية يتحولون للاعتقال الإداري بسبب عدم قدرة النيابة الإسرائيلية على توجيه تهم لهم.

وأوضح فارس أن إسرائيل اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في غزة من بينهم أطباء ونساء وآلاف العمال، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3300 مواطن في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بشكل تعسفي وعشوائي.

وأكد رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية أن إسرائيل لم تغير من سياساتها بشأن معاملة الأسرى، داعيا لهبة جماهيرية من أجل نصرتهم.