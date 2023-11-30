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BBC

كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار بالقدس صباح اليوم

03:20 م الخميس 30 نوفمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس "البطولية"، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، إنها اعتقلت 6 أفراد من عائلة منفذي هجوم القدس للتحقيق معهم.

وأوضحت حركة حماس، أن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة في غزة وقتل الأطفال بجنين والانتهاكات في حق الأسرى الفلسطينيين.

ونَعت حركة حماس منفذي عملية القدس قائلة: "نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية وندعو إلى تصعيد المقاومة".

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