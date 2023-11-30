شرطة الاحتلال تعتقل 6 أفراد من عائلة منفذي عملية إطلاق النار بالقدس

مصراوي

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، إنها اعتقلت 6 أفراد من عائلة منفذي هجوم القدس للتحقيق معهم.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

وأوضحت حركة حماس، أن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة في غزة وقتل الأطفال بجنين والانتهاكات في حق الأسرى الفلسطينيين.

ونَعت حركة حماس منفذي عملية القدس قائلة: "نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية وندعو إلى تصعيد المقاومة".