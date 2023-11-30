احذر ترك السخان مشتعلاً بالحمام أثناء الاستحمام في الشتاء.. قد تحدث كارثة

كتبت- نرمين ضيف الله

في الشتاء، يلجأ العديد من الأشخاص إلى ترك السخان مشتعل بالحمام، لكن هذا التصرف خطأ ويسبب خطراً كبيراً ينتهي بالاختناق أو الوفاة.

ويحدث ذلك نتيجة تكون البخار في الحمام واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام، وهو غاز عديم اللون والرائحة، وينشأ عن احتراق الوقود في السخان.

ومن ثم عند استنشاقه يجد الجسم صعوبة في الحصول على الأكسجين ووصوله لباقي أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار، وضيق التنفس، والغثيان، والصداع، وفي الحالات الصعبة، قد يؤدي ذلك إلى الوفاة، وفقًا لما جاء في "تايم أوف إنديا".

نصائح للوقاية من الاختناق بسبب السخان:

لا تترك السخان مشتعل في الحمام أثناء الاستحمام، أو أثناء الليل.

عليك بفتح مكان للتهوية في الحمام لضمان دخول الهواء، وتسرب البخار بالخارج.

عليك بعمل صيانة للسخان بشكل دوري والتأكد من سلامة عدم وجود أي تسريبات.

إذا وجدت بخار كثيراً في الحمام عليك فتح مكان للتهوية على الفور.

إذا شعرت بضيق التنفس أو الصداع الشديد والدوار عليك بالخروج من الحمام على الفور.

نصائح إضافية للوقاية

إذا كان لديك سخان غاز تأكد من تركيبه بشكل سليم.

إذا كان لديك سخان كهرباء، تأكد من وضعه في مكان بعيد عن مواد قابلة للاشتعال، ويوجد به تهوية.

تأكد من عدم وجود تلف في السخان قبل الاستحمام.