بن غفير: يجب أن نعود إلى القتال لتحقيق الهدف الأسمى للحرب بتدمير حماس

مصراوي

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تصريحات يقول فيها إنه يجب أن تعود إسرائيل إلى القتال بكثافة هائلة فورا لتحقيق الهدف الأسمى للحرب وهو التدمير الكامل لحماس.

وادّعى بن غفير، اليوم الخميس، أن من نفذ هجوم إطلاق النار بالقدس نشطاء من حماس، زاعما أن الحركة تتحدث معهم بلسانين ويجب ألا تسمح إسرائيل بذلك، داعيا الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.