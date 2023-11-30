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BBC

بعد إعلان حماس.. إعلام عبري: إسرائيل لن تفرج عن فلسطينيين أحياء مقابل تسلُّمها جثامين

02:08 م الخميس 30 نوفمبر 2023

الأسرى الفلسطينيين أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها غير معنية باستعادة جثث في المرحلة الحالية من الهدنة.

وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسلم جثامين موتاها، موضحة أنها تعتقد أن لدى حماس عشرات الجثث لإسرائيليين.

سبق وأن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الخميس، أن الاحتلال رفض تسلم 7 أسرى من النساء والأطفال وجثث 3 آخرين قالت الحركة إنهم قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع مقابل تمديد الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الحركة في بيان إن الرفض الإسرائيلي جاء "رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من الأسرى من نفس الفئة" المتفق عليها.

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