بري: الخطر على لبنان وكل المنطقة مصدره إسرائيل

بيروت - ( د ب أ )

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ الخطر على لبنان وكل المنطقة مصدره إسرائيل ، مشددا على ضرورة "التنبّه مما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانيّة، سواء في غزة أو ضدّ لبنان".

وقال بري ، في حديث لصحيفة " الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "نحن كنا وما زلنا على تمسّكنا بالقرار 1701 وملتزمون بتنفيذه، وإسرائيل خرقت هذا القرار آلاف المرات".

ورفض بري أي تعديل لهذا القرار، وقال " لا أحد يستطيع أن يضع على لبنان شروطاً أو يفرض تعديلات أو ترتيبات جديدة عليه، وأي خطوة في هذا الاتجاه غير مقبولة من قِبلنا وسنواجهها"، مضيفاً " المطلوب فقط هو أن يطبّقوا القرار ولا شيء آخر".

ولفت بري الى أنّ " كل من أثار أو يثير معنا هذا الموضوع فإنّ جوابنا واضح لا لبس فيه، وهو أنّ الحدود الدولية معروفة وواضحة، هناك 13 نقطة حُسم بعضها وتبقى نقاط أخرى يجب أن تُحسم، وصولاً إلى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، تُضاف الى ذلك نقطة الـ(B1)". عند الحدود الجنوبية.

وأكّد بري أنّه "على رغم المساعي الجارية لتمديد الهدنة في غزة، فإنّ المطلوب هو التنبّه مما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانيّة، سواء في غزة، أو ضدّ لبنان".

وحول موضوع التمديد لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الذي تنتهي ولايته في 10 يناير المقبل، قال بري إن تدخّلي الفاعل في هذا الملف يبدأ اعتباراً من الأول ديسمبر المقبل، حيث أدعو إلى جلسة تشريعية قبل يوم 15 من الشهر المقبل.

وأشار بري إلى أن "ثمّة مشاريع قوانين عديدة محالة من الحكومة إلى جانب عدد من اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة، من ضمنها اقتراح يتعلق بالتمديد سنة لمن هم في رتبة عماد، ستُدرج فيها، للبت فيها في تلك الجلسة".

وبشأن تحريك ملف رئاسة الجمهورية، قال بري " لا ضرورة تتقدّم على ضرورة حسم هذا الموضوع، يجب أن ننتخب رئيساً للجمهورية الأمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد".

وأضاف "أكّدت قبل فترة بأنّ ثمة فرصة أمامنا لانتخاب الرئيس فهل نتلقفها، وخصوصاً أنّ الوقت أصبح ضيّقاً جداً إلى حدّ يكاد يسبقنا، وبالتالي لم يعد جائزاً التأخير في انتخاب الرئيس".

ورأى بري أن ما يؤخر هذا الأمر "هو الخلاف الماروني الماروني" في إشارة إلى حزب القوات اللبنانية التي يرأسها سمير جعجع والتيار الوطني الحرّ الذي يرأسه النائب جبران باسيل، مضيفاً: "فليحسموا خياراتهم ويتخذوا قرارهم، ولننزل إلى المجلس النيابي وننتخب الرئيس، ودون ذلك سنبقى ندور مكاننا".