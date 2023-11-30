حكومة الاحتلال: المطالبة بوقف إطلاق النار تعني ترك حماس في السلطة وهذا لن يحدث

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، إطلاق سراح 102 من الأسرى في غزة بينهم 78 إسرائيليا بفضل الضغط العسكري على حماس.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أن هذه الحرب سوف تنتهي بالقضاء على حركة حماس، موضحا أن المطالبة بوقف إطلاق النار تعني ترك حماس في السلطة وهذا لن يحدث.

وأضاف إيلون ليفي، أن إسرائيل ملتزمة بإعادة كل أسير في غزة إلى بلده ولن نتخلى عن الجميع بمن فيهم العسكريون، مشيرا إلى أننا نحاول تفادي إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة ولكن مقاتلو حماس يختفون في المناطق المدنية.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أن الحكومة الإسرائيلية تلقت قائمة بأسماء 10 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم اليوم الخميس.