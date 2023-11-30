بوتين يعقد أول مؤتمر صحفي كبير منذ الحرب ضد أوكرانيا في 14 ديسمبر المقبل

موسكو - (د ب أ)



أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا في 14 ديسمبر المقبل، لإحياء حدث سنوي كان قد ألغاه العام الماضي بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول إن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بوتين سيجمع بين حدثين يتضمنان عادة أسئلة من وسائل الإعلام والمواطنين على التوالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويعقد بوتين مؤتمرا ماراثونيا سنويا في نهاية كل عام منذ عودته إلى الرئاسة في عام 2012، لكنه ألغاه العام الماضي بعد أن تراجعت القوات الروسية مرارا وتكرارا في الحرب، بحسب بلومبرج.

وأضاف بيسكوف أن الحدث لن يكون له أي حدود زمنية وسيكون مطولا كالمعتاد.

وكان آخر مؤتمر صحفي كبير من هذا النوع عقده بوتين في ديسمبر 2021.