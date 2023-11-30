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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

01:07 م الخميس 30 نوفمبر 2023

الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

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وكالات

أفرجت إسرائيل عن الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي بين 30 سجينا أطلقت سراحهم في وقت مبكر من يوم الخميس في إطار الهدنة المؤقتة في غزة مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وألقت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر القبض على التميمي التي تعد في الضفة الغربية المحتلة بطلة منذ أن كانت فتاة، للاشتباه في تحريضها على العنف. ونفت والدتها هذا الادعاء وقالت إنه يستند إلى منشور مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قطر الخميس تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل ليوم إضافي حتى الجمعة. وجاء الإعلان قبل دقائق على انتهاء مدة الهدنة حيث أجرى الوسطاء جهودا مكثفة في اللحظات الأخيرة لتمديدها.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة بأسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس على موقعها الإلكتروني وكان من بينهم عهد التميمي. وقال مسؤول فلسطيني إنه تم إطلاق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.

واشتهرت التميمي (22 عاما) عام 2017 عندما صفعت جنديا إسرائيليا داهم قريتها النبي صالح في الضفة الغربية. وتحتج هي وآخرون منذ سنوات على مصادرة إسرائيل لأراض في المنطقة.

وبعد صفع الجندي، حُكم على التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد إقرارها بالذنب في تهم مخففة شملت الاعتداء.

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