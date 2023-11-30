جيش الاحتلال: الحرب طويلة وسنحقق أهدافنا بتفكيك حماس حكومياً وعسكرياً

مصراوي

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله "ستكون الحرب طويلة وسنحقق أهدافنا ولن نتوقف حتى تفكيك حماس حكومياً وعسكرياً".

كانت وسائل إعلام عبرية أعلنت، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الهجوم نفذه 3 فلسطينيين تمت تصفيتهم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس، موضحة أن الـ 7 جرحى بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن الشرطة اقتحمت منزل عائلة منفذي عملية إطلاق النار بالقدس واعتقلت عددا من أفرادها.

فيما زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا الهجوم شقيقان وهما أسيران سابقان ينتميان لحماس من قرية صور باهر جنوب القدس.