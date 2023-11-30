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BBC

اليونيفيل: إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود

12:23 م الخميس 30 نوفمبر 2023

اليونيفيل

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مصراوي

نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان، تصريحات تؤكد فيها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر من تسلل طائرة مسيرة معادية قبل أن يعلن أن مقاتلاته نجحت في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وقالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية إن القبة الحديدية أطلقت صاروخين انفجرا مقابل أجواء المنطقة الحدودية في القطاع الأوسط بعد تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات دوفيف وسعسع ومتات شمال فلسطين المحتلة.

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