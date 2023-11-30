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BBC

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 مواطن بالضفة منذ 7 أكتوبر

12:00 م الخميس 30 نوفمبر 2023

الاحتلال اعتقل أكثر من 3300 مواطن بالضفة أرشيفي

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مصراوي

قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية قدورة فارس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 80% من معتقلي الضفة الغربية يتحولون للاعتقال الإداري بسبب عدم قدرة النيابة الإسرائيلية على توجيه تهم لهم.

وأوضح فارس أن إسرائيل اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في غزة من بينهم أطباء ونساء وآلاف العمال، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3300 مواطن في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بشكل تعسفي وعشوائي.

وأكد رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية أن إسرائيل لم تغير من سياساتها بشأن معاملة الأسرى، داعيا لهبة جماهيرية من أجل نصرتهم.

رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية قدورة فارس معتقلي الضفة الغربية اعتقال أكثر من 3300 مواطن بالضفة طوفان الأقصى

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