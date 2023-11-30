إيران: على مجلس الأمن ضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة ومنع تهجير الفلسطينيين

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني، إنه على مجلس الأمن الدولي ضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة ومنع تهجير الفلسطينيين كأولوية.

وأضاف وزير الخارجية، على مجلس الأمن الدولي ضمان إرسال الأدوية والأغذية إلى غزة وإيصال الوقود والكهرباء.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي، اليوم الخميس، تصريحات تشير إلى أن إسرائيل أصبحت قريبة من نهاية الصفقة الحالية ووقف إطلاق النار.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، الخميس، تمديد الهدنة مع إسرائيل يوما إضافيا، ليصبح بذلك عدد أيام الهدنة المستمرة منذ يوم الجمعة 7 أيام.