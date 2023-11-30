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BBC

هيئة البث العبرية: إسرائيل أصبحت قريبة من وقف إطلاق النار

11:34 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

الحرب في غزة

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مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي، اليوم الخميس، تصريحات تشير إلى أن إسرائيل أصبحت قريبة من نهاية الصفقة الحالية ووقف إطلاق النار.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، الخميس، تمديد الهدنة مع إسرائيل يوما إضافيا، ليصبح بذلك عدد أيام الهدنة المستمرة منذ يوم الجمعة 7 أيام.

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