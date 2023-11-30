ارتفاع أعداد ضحايا حادث إطلاق النار في القدس إلى 15 شخصًا

تل أبيب - (ا ف ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلاثة إسرائيليين قُتلوا وأصيب 12 آخرون على الأقل، إثر عملية إطلاق نار صباح اليوم الخميس في محطة لانتظار الحافلات في حي راموت في مدينة القدس. وذكرت أن عملية إطلاق النار وقعت عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس وأن منفذي العملية هما الشقيقان، إبراهيم نمر (30) عاما، ومراد نمر (38) عاما، وهما من بلدة صور باهر بالقدس.

وأفادت" نجمة داود الحمراء" أن 12 شخصًا أصيبوا في العملية، من بينهم خمسة في حالة خطيرة، والباقون إصاباتهم متوسطة وخفيفة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مُنَفِّذَي عملية إطلاق النار وكذلك سائق السيارة التي أقلتهما إلى موقع الهجوم.

وقال قائد شرطة القدس دورون ترجمان لصحفيين في مكان الهجوم إن "المنفذان أتيا في سيارة وكان يحمل أحدهما رشاشا من طراز أم-16 والآخر مسدسا" فتحا النار قرابة الساعة 07,40 (05,40 ت غ).

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق "تحييد شخصين يشتبه في ضلوعهما في إطلاق النار" قرب محطة توقف للحافلات.

وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي أن أحد القتيلين "امرأة شابة تبلغ الرابعة والعشرين".

وتجمع عدد كبير من سيارات الإسعاف والشرطة في مكان إطلاق النار وقالت الشرطة إنها تفتش المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.

وندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل بإطلاق النار. وقال السفير جاك لو "وقع هجوم بغيض في القدس هذا الصباح. ونحن ندين بشكل لا لبس فيه مثل هذا العنف الوحشي".