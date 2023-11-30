نتنياهو معلقا عن حادث القدس: كل إرهابيي حماس هالكون أينما كانوا

كتب- محمود عبدالرحمن:

علق رئيس وزراء جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هجوم القدس صباح اليوم الخميس قائلا: "كل إرهابيي حماس هالكون أينما كانوا".

وأضاف رئيس وزراء جيش الاحتلال، "أننا سوف نواصل توزيع السلاح على المواطنين وهذا إجراء أثبت فعاليته في الحرب ضد الإرهاب بحسب قوله.

كانت وسائل إعلام عبرية أعلنت صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الهجوم نفذه 3 فلسطينيين تمت تصفيتهم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس، موضحة أن الـ 7 جرحى بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن الشرطة اقتحمت منزل عائلة منفذي عملية إطلاق النار بالقدس واعتقلت عددا من أفرادها.

فيما زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا الهجوم شقيقان وهما أسيران سابقان ينتميان لحماس من قرية صور باهر جنوب القدس.