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BBC

إعلام عبري: 3 قتلى و7 جرحى إسرائيليين في حادث إطلاق نار بالقدس

11:14 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

إطلاق نار بالقدس

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الخميس، وقوع حادث إطلاق نار عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، مؤكدة أنه أسفر عن 3 قتلى إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق النار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الهجوم نفذه 3 فلسطينيين تمت تصفيتهم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس، موضحة أن الـ 7 جرحى بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن الشرطة اقتحمت منزل عائلة منفذي عملية إطلاق النار بالقدس واعتقلت عددا من أفرادها.

فيما زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذا الهجوم شقيقان وهما أسيران سابقان ينتميان لحماس من قرية صور باهر جنوب القدس.

إطلاق نار بالقدس جرحى إسرائيليين مدينة القدس شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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