إعلان

BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل منفذي حادث إطلاق النار في القدس

11:11 ص الخميس 30 نوفمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل منفذي حادث إطلاق الن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (بي بي سي)

قتلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم شابين بزعم أنهما أطلقا الرصاص على مشارف مدينة القدس الغربية وأقعوا قتلى و7 إصابات في صفوف الإسرائيليين ما بين متوسطة وخطيرة.

وهرعت القوات الإسرائيلية إلى المكان، ولا تزال المعلومات المتاحة أولية.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" إن أفراد الإسعاف تعاملوا مع 7 حالات على الأقل في محطة للحافلات عند مدخل القدس بالقرب من شارع وايزمان، ووصفت الإصابات بين المتوسطة والخطيرة جدا.

هذا المحتوى من

BBC
الاحتلال الإسرائيلي مقتل منفذي حادث إطلاق النار إطلاق النار في القدس إصابات في صفوف الإسرائيليين أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: 3 قتلى و7 جرحى إسرائيليين في حادث إطلاق نار بالقدس
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان