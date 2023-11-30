الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل منفذي حادث إطلاق النار في القدس

تل أبيب - (بي بي سي)

قتلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم شابين بزعم أنهما أطلقا الرصاص على مشارف مدينة القدس الغربية وأقعوا قتلى و7 إصابات في صفوف الإسرائيليين ما بين متوسطة وخطيرة.

وهرعت القوات الإسرائيلية إلى المكان، ولا تزال المعلومات المتاحة أولية.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" إن أفراد الإسعاف تعاملوا مع 7 حالات على الأقل في محطة للحافلات عند مدخل القدس بالقرب من شارع وايزمان، ووصفت الإصابات بين المتوسطة والخطيرة جدا.