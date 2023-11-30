مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء إطلاق النار في القدس

تل أبيب - (ا ف ب)

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخصين وجرح ثمانية آخرين بينهم خمسة إصابتهم خطرة، صباح الخميس في هجوم بأسلحة نارية عند مدخل مدينة القدس. فيما أعلنت الشرطة "تحييد شخصين يشتبه في ضلوعهما في إطلاق النار" قرب محطة توقف للحافلات.

أودى هجوم بأسلحة نارية الخميس في القدس بحياة شخصين على الأقل وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار خلال ساعة الذروة الصباحية عند أحد مداخل مدينة القدس، وفق جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

وقال قائد شرطة القدس دورون ترجمان لصحفيين في مكان الهجوم إن "المنفذان أتيا في سيارة وكان يحمل أحدهما رشاشا من طراز أم-16 والآخر مسدسا" فتحا النار قرابة الساعة 07,40 (05,40 ت غ).

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق "تحييد شخصين يشتبه في ضلوعهما في إطلاق النار" قرب محطة توقف للحافلات.

وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي أن أحد القتيلين "امرأة شابة تبلغ الرابعة والعشرين".

وتجمع عدد كبير من سيارات الإسعاف والشرطة في مكان إطلاق النار وقالت الشرطة إنها تفتش المنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين.

وندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل بإطلاق النار. وقال السفير جاك لو "وقع هجوم بغيض في القدس هذا الصباح. ونحن ندين بشكل لا لبس فيه مثل هذا العنف الوحشي".