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BBC

الخارجية الأمريكية: هناك ضغوط داخلية على بلينكن لإدانة قصف مستشفى الشفاء

09:57 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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مصراوي

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن هناك ضغوط داخلية على بلينكن، لإصدار بيان إدانة لقصف مستشفى الشفاء .

وتابع مسؤول بالخارجية الأمريكية في حديث له مع قناة الجزيرة، أن بلينكن يدفع بقوة في إسرائيل لتفعيل الهدن الإنسانية.

وأوضح مسؤول بالخارجية الأمريكية: " قناة شكاوى الموظفين استقبلت مئات الاعتراضات على عدم المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار".

ارتفع عدد شهداء قصف بوابة مركز الشفاء الطبي، إلى نحو 15 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي".

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي، استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية قصف مستشفى الشفاء

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