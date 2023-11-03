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BBC

الصحة الفلسطينية: مجزرة مستشفى الشفاء خلفت 15 شهيدًا و60 جريحًا

08:40 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

القطاع الصحي في غزة يواجه كارثة

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مصراوي
قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف قافلة سيارات الإسعاف، بعد انطلاقها من مجمع الشفاء عصر اليوم"
وتابع القدرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء في مجزرة راح ضحيتها 15 شهيدا و60 جريحا"
وطالب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ممارسات الاحتلال التي تنافي القانون الدولي الإنساني.
كما طالب بضرورة إنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى وإدخال القوافل الإغاثية والوقود والوفود الطبية.
وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي"
ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

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