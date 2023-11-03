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BBC

جيش الاحتلال: قصفنا سيارة إسعاف كانت تستخدم من قبل حماس في غزة

08:27 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إحدى طائراتهم قصفت سيارة إسعاف تستخدم من جانب عناصر حماس.

وتابع متحدث جيش الاحتلال: "إحدى طائراتنا قصفت سيارة إسعاف تستخدم من جانب عناصر حماس وتم قتل عدد منهم".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "هناك العشرات من طائرات سلاح الجو والقوات البحرية مستعدة لتنفيذ هجمات، وسنواصل العمل على مواجهة كل من يحاول إطلاق النار،وندعو الجميع للالتزام بتوجيهات الجبهة الداخلية".

وارتفع عدد شهداء قصف بوابة مركز الشفاء الطبي، إلى نحو 15 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي".

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

وأعلن مراسل قناة الجزيرة، سقوط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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