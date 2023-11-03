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BBC

الصحة العالمية: يجب حماية المرضى وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات

07:50 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة

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مصراوي

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، "صدمت بشدة من أخبار الهجمات على سيارات الإسعاف قرب مستشفى الشفاء بغزة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى".

وأكد مدير الصحة العالمية على ضرورة يجب حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات"، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة الآن.
وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي".
وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.
بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.
وأعلن مراسل قناة الجزيرة، سقوط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى غزة طوفان الأقصى

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