حماس: المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال تعبير عن المأزق الذي يمر به

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إن المقاومة سوف تواصل دفاعها عن شعبنا بكل قوة ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا.

وأضاف هنية، أن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تعبير عن المأزق الذي يمر به العدو وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية، موضحا أن الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، قائلا "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال".