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بالفيديو.. اللحظات الأولى من قصف الاحتلال لسيارات إسعاف تحمل جرحى في غزة

07:02 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

قصف الاحتلال لسيارات إسعاف تحمل جرحى في غزة أرشي

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مصراوي

ارتفع عدد شهداء قصف بوابة مركز الشفاء الطبي، إلى نحو 15 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي".

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

وأعلن مراسل قناة الجزيرة، سقوط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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