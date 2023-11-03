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BBC

طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق قطاع غزة.. والبنتاجون يبرر

06:27 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

طائرة أمريكية مسيرة

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مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن تحليق مسيرات أمريكية فوق غزة للمساعدة في إعادة الرهائن.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، إن "ما حدث من استهداف بوابة المجمع جريمة مكتملة الأركان"، موضحًا أن الاحتلال ارتكب مجزرة أمام المجمع".

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، "قافلة الإسعاف التي قصفتها إسرائيل كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي".

ولفت مدير مجمع الشفاء الطبي، إلى استشهاد طواقم طبية ومسعفون استشهدوا في القصف الإسرائيلي أمام بوابة المجمع.

وأكد أبو سليمة، أنه "لا يوجد سنتميتر واحد في مجمع الشفاء لا يأوي نازحون، موضحًا أن بعض الجرحى فقدوا حياتهم لأننا لم نستطع تقديم الخدمة لهم".

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