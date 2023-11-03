الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد استهداف القافلة المتجهة إلي معبر رفح أمام العالم

مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارات الإسعاف التي كانت تجلي مصابين في أكثر من موقع.

وتابع المتحدث باسم الصحة، اليوم الجمعة، "أبلغنا الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم"

ولفت المتحدث باسم الصحة، إلى "سقوط عدد كبير من الشهداء جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع"، فضلًا عن تعنته في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.

وأوضح القدرة، أن "سيارات الإسعاف كانت تجلي جرحى إلى معبر رفح وأبلغنا الصليب الأحمر الدولي بذلك"

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقال القدرة "أبلغنا العالم بأسره أننا سنحرك هذه القافلة في الساعة الـ4، لكن الاحتلال تعمد استهدافها"، مشددًا أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى ونطالب بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.