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BBC

الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تحمل مصابين متجهة لمعبر رفح

05:06 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تحمل مصابين متجهة لمعب

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مصراوي

قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي"

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء"

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

وناشد مدير المستشفيات في غزة "أشقاءنا العرب والمسلمين التحرك لإغاثتنا"

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

وأعلن مراسل قناة الجزيرة، سقوط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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..الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تحمل مصابين متجهة لمعبر رفح