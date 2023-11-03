نصرالله: يأتون من كل أنحاء العالم لدعم إسرائيل ماذا فعل طوفان الأقصى بكم؟

مصراوي

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن "إسرائيل طلبت أموالا وأسلحة من الولايات المتحدة منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى"

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمته اليوم الجمعة، "منذ الأيام الأولى للمعركة حكومة العدو احتاجت قدوم الأساطيل الأمريكية إلى البحرين المتوسط والأحمر من أجل الدعم العسكري"

وأضاف نصر الله، "يأتون من كل أنحاء العالم من أجل دعم إسرائيل! ماذا فعل طوفان الأقصى بكم؟، مؤكدًا أنه اتضح منذ الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى أن العدو كان ضائعا وتائهًا.

ولفت إلى أن "العدو هو من ارتكب المجازر بحق المستوطنين الإسرائيليين أثناء قيامه بمحاولة استعادة المستوطنات من المقاومين"

وأكد نصر الله أن العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي.