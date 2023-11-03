حسن نصرالله: هجوم حماس في الـ 7 من أكتوبر فلسطيني بالكامل

مصراوي

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، "عملية طوفان الأقصى كان قرارها فلسطينيا مائة بالمائة وتنفيذها فلسطينيا مائة بالمائة"

وتابع نصر الله خلال كلمة له اليوم الجمعة، أنه "كان لا بد من حدث قوي يهز العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المحاصر ومقدساتها المهددة كقضية أولى"

ولفت الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أن "آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال منذ سنوات طويلة دون أن يحرك أحد ساكنا"

وأوضح أن ما حدث في قطاع غزة، أنه كان لا بد من عملية طوفان الأقصى لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم، فإنها كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم.

وأكد نصرالله، أن السرية المطلقة هي التي ضمنت نجاح عملية الـ7 من أكتوبر الباهر، من خلال عامل المفاجأة.

ووجه الأمين العام لحزب الله اللبناني التحية للسواعد العراقية واليمنية التي شاركت في هذه المعركة.