حسن نصر الله: المعركة مع الصهاينة لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي

مصراوي

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة، المعركة مع الصهاينة لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي"

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمة له اليوم الجمعة، أن "معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة"

ووجه نصر الله حديثه لأسر الشهداء في غزة قائلًا، "عزاؤنا لأسر الشهداء في غزة والضفة الغربية وكل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى الممتدة في أكثر من ساحة، وكل التحية لشعب غزة الأسطوري على صموده ونضاله"

ولفت الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى المخاطر التي تهدد الضفة الغربية في ظل مشاريع الاستيطان الجديدة، الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث.